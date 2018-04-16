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Молодой барнаулец, подозреваемый в совершении кражи из дачного домика, определен под стражу, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, 21-летний житель краевой столицы уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.
"Семь уголовных дел прекращены за примирением сторон, по восьмому уголовному делу он осужден к лишению свободы с испытательным сроком, новое преступление совершено им в период условного срока исполнения приговора суда", — добавляют в прокуратуре.
В свою очередь, в ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что похищенное злоумышленник сдавал в ломбард.
В итоге молодого человека определили под стражу.
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