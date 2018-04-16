Фото: vk.com/la_altay
Поиски 64-летней жительницы Барнаула Светланы Хроминой ведут волонтеры.
Ориентировку на пропавшую женщину опубликовали в сообществе "Лиза Алерт". Поисковики подчеркивают, что жительница Барнаула дезориентирована. Ее местонахождение неизвестно с 15 апреля.
Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы до плеч, серые глаза.
Была одета: темно-синее пальто, зеленый сарафан, коричневые колготки, белые босоножки, с собой имела зеленую сумку.
Комментарии