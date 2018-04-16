Роскомнадзор на своем сайте объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России.
Как отмечается, в ведомство поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа к интернет-ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership в России.
"В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", — пояснили в Роскомнадзоре.
Сайт telegram.org уже недоступен. Принадлежащие сервису доменные имена и IP-адреса серверов Telegram теперь будут вноситься в реестр заблокированных сайтов.
В соответствии с действующими правилами провайдеры должны будут ограничить доступ к ресурсам Telegram в течение суток с момента внесения его данных в реестр заблокированных сайтов, обновляющийся дважды в сутки.
13 апреля Таганский суд по иску Роскомнадзора постановил немедленно заблокировать Telegram в связи с отказом предоставить спецслужбам ключи для дешифровки переписки пользователей мессенджера.
Комментарии
чудаки на букву м
Замечательно. Распространители наркоты в замешательстве.
терроризм побежден! Ура, товарищи!
теперь заживём!
Вот меня меньше всего в жизни беспокоит что там с "телеграммой". Не пользовался, не собираюсь, и даже если бы пользовался не обиделся тому, что меня например читает некий дядя в погонах. И если бы от этого стало меньше наркош, перестали люди гибнуть от террора я бы двумя руками был бы "За" за тотальный контроль.
Зря не верят в мудрость зада, те кто мыслит головой. опа есть - ума не надо! Ибо ум у опы свой.
Все работает
Не надо говорить что работает, пусть уверуют и успокоятся.
Целуйте крест - вероотступники!:\
Всё правильно! Если уже сахарберг прогнулся, то дурова вообще пора раком поставить за его понты.
Лучше бы мост отремонтировали
Горячее с красным путаешь.
Все правильно.