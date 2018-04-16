В Барнауле новый корпус школы № 132 станет самостоятельным образовательным учреждением, то есть новой школой. А ученикам 132-й школы придется ходить на занятия не в два корпуса, а в один. И эта ситуация возмущает как учеников 132-й школы, так и педагогов, сообщили Amic.ru в пресс-службе ЛДПР.
Школа № 132 им. В. Н. Малахова находится на улице Балтийской. Один корпус располагается в здании № 11, второй — по улице Балтийской, 6. Для занятий используются оба здания, и при этом дети обучаются в две смены.
В этих условиях, как отмечает депутат фракции ЛДПР в АКЗС Ирина Журавлева, возникает вопрос, как дети будут учиться, когда у школы заберут один корпус.
Депутат присутствовала на совещании по этому вопросу с представителями комитета по образованию Барнаула.
"Чиновники не смогли ответить вразумительно ни на один из вопросов учителей. Что будет с детьми, которые не захотят переходить в другую школу? Как будут работать педагоги и какая у них будет нагрузка, а соответственно, и заработная плата? Как все 2400 учеников вместе с учителями поместятся в одном корпусе? Им придется работать в три смены? А как же "майские указы" президента? А где проводить "внеурочку"?" - утверждает Журавлева.
Сегодня, 16 апреля, мэрия Барнаула опубликовала официальное разъяснение по этому вопросу председателя комитета по образованию Барнаула Натальи Полосиной.
По словам Полосиной, школа изначально строилась как самостоятельная организация. Однако "на первом этапе возникла необходимость в том, чтобы контроль за школой осуществлялся со стороны более опытного руководителя". Теперь же в том микрорайоне, где расположен новый второй корпус, "есть необходимость в создании отдельного юридического лица".
Наталья Полосина поясняет, что в квартале 2001 нужна полноценная средняя общеобразовательная школа для обучения детей различного возраста.
"Современное здание, современное оборудование, которое есть в новой школе, позволяет нам это сделать. Каждый ребенок, который обучается сегодня на противоположной стороне, должен иметь возможность обучаться как можно ближе к месту проживания, — отмечает председатель комитета по образованию. - Школа большая, количество учащихся достаточно серьезное. Поэтому необходимость выделить отдельное здание для того, чтобы организовать полноценный учебно-воспитательный процесс, для различных возрастных категорий детей того микрорайона, назрела".
Полосина также сообщила, что на данный момент школа, как новое юридическое лицо, уже создана, и есть соответствующее постановление администрации Барнаула. Данной школе присвоен номер 134.
Уже назначен и представлен коллективу и директор школы.
Более того, уже открыта электронная запись во вновь образованную школу, и в нее записались 266 человек.
Что касается педагогов, то, как говорится в разъяснении, "педагогический коллектив поставлен перед выбором – остаться на прежнем месте работы, перейти в другую школу, уйти вместе с целым классом, проведя родительские собрания".
При этом Наталья Полосина подчеркивает, что "все это должно быть только согласовано и только добровольно".
Пока же до конца учебного года школы работают в прежнем формате.
"Новая" школа №134 начнет работу 1 сентября.
Комментарии
Вот пример итогов выборов.
Партия сказала увеличить количество школ, вот теперь все будут делить на две, потом отчитаются что стало больше школ
по-моему разумное объяснение, разве нет?
гораздо лучше, чем дети бегающие зимой между корпусами
Да все дело не в детях. Чего же про них сразу никто не подумал. А просто отчитаться за еще одну школу надо без затрат. А сколько уже родители дополнительно вложили никто не будет учитывать
Да все дело не в детях. Чего же про них сразу никто не подумал. А просто отчитаться за еще одну школу надо без затрат. А сколько уже родители дополнительно вложили никто не будет учитывать
К сожалению, наши власти не думают ни о детях, ни о педагогах. Каким образом будет осуществляться образовательный процесс при таком количестве детей и нехватке учебных кабинетов....власти не думают. Правильно сказали....отчитаться нужно местным властям за "новую школу" и поставить себе еще одну галочку! Зачем разрушать, что уже создано. Ведь в прямом смысле слова городские власти разрушают школу № 132 действуя, только в своих интересах!