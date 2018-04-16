Видео: Катунь 24
Животные в барнаульском зоопарке радуются приходу весны — камера телеканала "Катунь 24" засняла, как в своем вольере резвится львица.
Игру с автомобильной шиной хищница устроила утром 16 апреля, греясь в лучах весеннего солнца. Несмотря на свои внушительные размеры, львица по своим повадкам во время игры напоминает домашнюю кошку.
Комментарии
Львица часто играет с покрышкой.
Считай, ежедневно.
Раз 10 включал веб-камеру, два раза она играла.
Даже еще интереснее было, лежала на спине и висящую покрышку гоняла в разные стороны.