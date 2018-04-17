После того, как в конце прошлой недели о своих доходах за 2017 год отчитались алтайские сенаторы и думцы, подошла очередь региональных парламентариев. Традиционно сведения о доходах депутатов АКЗС выставляли на сайт краевого парламента в районе 20 апреля. Однако, как удалось выяснить Amic.ru, в этом году содержание деклараций от "слуг народа" станет известно намного позднее, ориентировочно, 7-8 мая.
Как и обычно, декларации депутаты любого уровня обязаны сдавать в срок до 1 апреля. Далее в течение месяца сведения о доходах и имуществе появляются на сайте законодательного органа власти региона.
Однако 25 января 2018 года на очередной сессии Заксобрания народные избранники решили чуть подкорректировать эту норму. Были приняты изменения в закон Алтайского края "О комиссии Алтайского краевого Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами АКЗС".
Вот как прокомментировал это решение председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов: "В связи с необходимостью дополнительной обработки комиссией представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предлагается увеличить срок передачи комиссией указанных сведений для размещения на сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания с одного месяца до сорока дней". Что, собственно говоря, и было сделано: единодушно за проект проголосовали все 67 депутатов, присутствовавших в тот день на сессии.
Стоит добавить, что "выкроенные" лишние 10 дней должны в лучшую сторону отразиться на опубликованных в Сети сведениях: у проверяющих и выставляющих большой массив информации на сайт сотрудников аппарата АКЗС появится дополнительное время исправить технические неточности и ошибки.
Между тем, по информации ряда инсайдеров, на этот раз декларации могут содержать довольно много неожиданностей.
Ну а пока новые сведения о доходах будут недоступны еще около трех недель, напомним прошлогодний расклад. Вот как выглядела десятка самых богатых "слуг народа" по итогам 2016 года.
Дмитрий Аганов ("Единая Россия") — 48 млн 217 тыс. рублей;
Юрий Матвейко (ЕР) — 42 млн 77 тыс. рублей;
Всеволод Кондратьев (ЕР) — 11 млн 259 тыс. рублей;
Сергей Приб (ЕР) — 11 млн 110 тыс. рублей;
Вадим Смагин (ЕР) — 10 млн 485 тыс. рублей;
Николай Данилин (ЕР) — 9 млн 656 тыс. рублей;
Алексей Кривенко (ЕР) — 7 млн 256 тыс. рублей;
Алексей Найден (ЕР) — 7 млн 176 тыс. рублей;
Юрий Кайро (ЕР) — 4 млн 524 тыс. рублей;
Андрей Хмурович (ЕР) — 3 млн 860 тыс. рублей.
Следующие 10 депутатов оказались год назад самыми бедными:
Евгения Боровикова (ЛДПР) — 263 тыс. рублей;
Павел Рего (ЛДПР) — 246 тыс. рублей;
Вероника Лапина (КПРФ) — 228 тыс. рублей;
Владимир Попов (КПРФ) — 220 тыс. рублей;
Оксана Абрамова (ЛДПР) — 215 тыс. рублей;
Михаил Никишанин ("Справедливая Россия") — 199 тыс. рублей;
Ирина Журавлева (ЛДПР) — 116 тыс. рублей;
Андрей Секрета (ЛДПР) — 95 тыс. рублей;
Василий Железовский ("Справедливая Россия") — 62 тыс. рублей;
Сергей Лямин (ЕР) — 62 тыс. рублей.
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