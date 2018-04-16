Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Официальное открытие набережной и второй лестницы Нагорного парка в Барнауле состоится летом 2018 года. Об этом сообщили в новом выпуске программы "На первом плане. Барнаул", который опубликован на сайте мэрии краевой столицы.
При этом в выпуске делается упор на устранение дефектов плитки в районе мемориальной зоны Нагорного парка, которая вздулась и пошла волнами после сильных осадков. Ее обещают поменять в ближайший месяц за счет средств подрядной организации. При этом дефекты и вздутие плитки в мэрии назвали ожидаемым событием.
"Мы понимаем, что такое может случиться осенью. Подрядчик у нас серьезный, дело поправимое. Он предвидел, что придется кое-какие ремонтные работы выполнять. Ничего страшного не произошло. В рамках госконтракта все работы будут выполнены", — сообщил заместитель главы администрации Барнаула Сергей Дёмин. По его словам, на состояние плитки повлияли естественные процессы в виде подвижки грунта. Есть предположение, что кто-то проехал по дороге на большегрузном автомобиле.
В мэрии подчеркнули, что благоустройство Нагорного парка продолжат в 2018 году. Там пройдет озеленение, будет построена парковка и установлены биотуалеты. Набережная будет открыта летом.
Изначально туристический объект должен был быть закончен к концу 2017 года. По контракту тогда успели завершить все основные работы. Потом был заключен новый договор на благоустройство территории. Эти работы были завершены весной. Несмотря на то, что объект еще не готов, заградительные заборы от барнаульцев решили не ставить. Сейчас по набережной уже гуляют горожане. В вечернее время там можно увидеть десятки человек. В ближайшее время там будут установлены все объекты инфраструктуры, и, скорее всего, к июню она будет официально открыта. На туристическом объекте уже установлены биотуалеты.
Юго-восточный склон, на котором смонтирована лестница, уже протерассирован и приобрел законченный вид. Весной здесь проведут дополнительное озеленение. При этом летом 2018 года на первой лестнице власти Барнаула пообещали вместе с подрядной организацией полностью заменить асфальт.
Вторая лестница и набережная должны стать еще одним объектом в рамках туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Комментарии
Обещали же к 1 января 2018 года. А теперь к лету. Так и на следующий год отложат.
Вздувшейся плиткой прям удивили! Пройдитесь по так и не достроенной набережной вдоль Барнаулки, от моста на улице Горького до Аквамарина - там вся плитка давным-давно провалилась и в щелях бурьяном поросла. И на новой набережной то же самое будет, вот увидите!
А биотуалеты - красавчики, прям главный туристический объект! Ни в одном городе РОссии не додумались ставить биотуалеты в самом центре картинки, у всех на виду - это чисто барнаульское ноу-хау! Эх, провинция... Как была колхозом, таки осталась, хоть тысячу набережных построй!