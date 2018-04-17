Что такое маммография и где ее можно пройти

Клиника "Доктор Мэм" работает по принципу "Одного окна" и специализируется на комплексных обследованиях в сфере гинекологии, маммологии, эндокринологии.
Медицинский центр "Доктор Мэм" оказывает следующие услуги:
Маммография на современном оборудовании, без использования рентгеновского излучения;
- УЗИ-диагностика внутренних органов;
- Лабораторные исследования крови;
- Прием квалифицированных специалистов – маммологов, гинекологов, эндокринологов;
- Индивидуальный подбор лечения;
- Лечение заболеваний;
- Подготовка к оперативным вмешательствам;
- Динамическое наблюдение за пациентками, перенесшими операции на молочной железе;
- Планирование и ведение беременности.
В маммологическом центре "Доктор Мэм" прием ведут:
- Яворская Светлана Дмитриевна – врач-гинеколог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО. Стаж — более 20 лет;
- Марьин Алексей Владимирович – хирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Стаж — более 20 лет;
- Бедян Нвард Карленовна – врач ультразвуковой диагностики, врач-хирург второй квалификационной категории.
На сегодняшний день, к сожалению, реальность такова, что маммологические заболевания широко распространены и нередко встречаются даже среди молодых женщин. Многие могут и не подозревать о наличии у них проблемы, которая нередко выявляется лишь при диагностике. Потому так важно проходить регулярные обследования, играя "на опережение" и заботясь о своем здоровье. Даже если у женщины ничего не болит, рекомендовано регулярное обследование. По словам докторов, посещение маммолога нужно начинать с 25–30 лет (раз в два года), с 35–40 лет (раз в год минимум), далее каждые полгода. Это профилактика. Но если женщина обнаружила у себя уплотнения, любые изменения или у нее появились неприятные ощущения в области груди, рекомендован немедленный визит к врачу. Помните, что ранняя диагностика — залог успешного лечения.
"Для Алтайского края характерна большая распространенность рака молочной железы. Это очень опасное заболевание, которое трудно и долго лечится, часто приводит к смертельному исходу. Чем раньше выявить опухоль, тем выше шанс на излечение. Вот потому каждой женщине следует понять, что необходимо периодически посещать специалиста, тем более часто проблема не ощущается. Существует не только угроза онкологии, заболевания могут быть разного характера", — говорит хирург-маммолог медицинского центра "Доктор Мэм" Алексей Марьин.
Молочная железа – "зеркало" гормонального фона. По словам врачей, если этот орган не в порядке, то, скорее всего, есть какие-то гинекологические отклонения, нарушение гормонального баланса. Поэтому визуального осмотра врача недостаточно. Полноценная картина сложится только после комплексного обследования – УЗИ молочной железы, маммографии, проведения анализов. При этом в каждом конкретном случае выбор методов обследования индивидуален.
В маммологическом центре "Доктор Мэм" оказывается полный спектр услуг (кроме проведения операций). Обследования осуществляются при помощи новой и современной аппаратуры. При необходимости проведения дополнительных узких исследований (например, томографии или рентгенографии) они проводятся в партнерской медицинской организации.
Врачи маммологического центра имеют широкую специализацию и большой опыт работы, всем пациентам гарантирован индивидуальный подход, квалифицированная помощь и лечение современными эффективными методами.
Позаботьтесь о своем здоровье уже сейчас!
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ООО Маммологический центр "Доктор Мэм"
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