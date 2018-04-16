Пресс-служба Минсельхоза прокомментировала рост годового дохода министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который, согласно официальной декларации, в 2017 году заработал 548,25 млн рублей, сообщает РБК.
Согласно официальной декларации, в 2017 году Ткачев заработал 548,25 млн рублей. В 2016 году он оказался самым "бедным" членом правительства, задекларировав всего 5,6 млн руб. Таким образом, за год его доход увеличился почти в 98 раз.
Как прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза, "рост возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью", а сами бумаги по закону переданы в доверительное управление.
Издание отмечает, что, по данным ЕГРЮЛ, мать министра сельского хозяйства Любовь Ткачева владела 37,41% ЗАО "Югптицепром" — крупнейшей птицефабрики Южного федерального округа. Еще 61,35% принадлежат "Агрокомплексу им. Ткачева".
Супруга министра Ольга Ткачева в 2017 году заработала 38,19 млн рублей. В 2016 году ее доход составил 9,99 млн рублей.
Сведения о доходах премьер-министра и членов правительства РФ за 2017 год были опубликованы 13 апреля. Лидером по размеру дохода стал вице-премьер Александр Хлопонин, указавший 2,912 млрд рублей. Ткачев оказался на втором месте по доходам и на первом — по темпам их роста.
Комментарии
Даже жене не доверяет. Бабло на мать писал.
и шо характерно, никакого конфликта интересов с занимаемой должностью
рост возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам
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Интересно, а сколько же стоят эти ценные бумаги?
Хорошо пенсионеры в России живут!
Эти министры и сдают Россию.Стыдно когда каждая шавка как может унижает страну.
Вор вору глаз не выклюет.
Больная мать полмиллиарда дала - я схожу с ума???
Не смешите мою старую лохматушку...
Вроде ходят слухи ухода в бизнес