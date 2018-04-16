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Родительский день, который состоится во вторник, 17 апреля, в Республике Алтай объявлен выходным.
"Глава Республики Алтай Александр Бердников принял решение объявить Родительский день, который в этом году приходится на 17 апреля, выходным", — сообщили в пресс-аппарате регионального правительства.
По словам регионального руководителя, для граждан, которые отправятся на кладбища, чтобы помянуть своих родных и близких, необходимо обеспечить максимально удобные условия.
Местным органам власти дана рекомендация принять меры по предоставлению работникам выходного дня в строгом соответствии с трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения. Полицейским и спасателям рекомендовано принять меры по обеспечению правопорядка и личной безопасности граждан в период проведения мероприятий, связанных с массовым посещением мест погребения.
Комментарии
Василич о людях не забывает.Молодец.
Молодцы алтырбасы !