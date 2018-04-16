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Общественники призвали закрыть старый мост в Барнауле из-за разрушения

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
ОНФ призвал Росимущество остановить разрушение моста

Фото: Amic.ru

Общероссийский народный фронт призвал Росимущество остановить разрушение старого моста через Обь в Барнауле и закрыть его на ремонт. Как сообщает пресс-служба организации, общественники обратились в межрегиональное управление Росимущества по поводу разрушения коммунального моста. Он находится на балансе ведомства, но по факту остается бесхозным. Каждый день здесь собираются километровые пробки. Сигнал поступил на карту "убитых" дорог http://dorogi-onf.ru/.

Как ранее писал Amic.ru, администрация города Барнаула намерена форсировать процесс начала капитальной реконструкции коммунального моста, который до сих пор не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда. В мэрии уже подсчитали, что ремонт транспортного объекта обойдется в миллиард рублей.

26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность. Однако Алтайавтодору объект не передан. Сейчас он находится в собственности Росимущества. При этом он продолжает разрушаться и создавать угрозу жизни автомобилистов.

Высока вероятность того, что объект в итоге не будет передан Росавтодору. При этом новым владельцем могут стать "Российские железные дороги", поскольку по мосту проходят железнодорожные ветки. Обязанность принять в федеральную собственность мост через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Также возможно, что после того, как мост передадут Росавтодору, он будет закрыт на ремонт на долгое время. Тогда через Обь из Барнаула можно будет уехать только через новый мост, что создаст дополнительную нагрузку на транспортную сеть центральной части краевой столицы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.04.2018 17:12
- гость -

Вот ведь выстроили ловкую вертикаль - мост есть а вот хозяина нет!

0  0
16.04.2018 17:18
- гость -

Когда рухнет,сразу найдется хозяин(((Вернее,найдут....

0  0
16.04.2018 17:25
- гость -

Если в городе у моста нет хозяина, тогда пусть отдадут, церкви.

0  0
16.04.2018 17:33
- гость -

17:25, так! По решению суда мост федеральный. Все вопросы к путину.

0  0
16.04.2018 17:35
- гость -

Требовать закрытие моста в этом танкоопасном напралении могут только враги народа,они же нацпредатели,они же либерасты.

0  0
16.04.2018 17:41
Проходимец

Давайте оба моста закроем. И все выезды из города тоже. Как вам такое предложение? Надо работать а не ездить туда-сюда

0  0
16.04.2018 17:46
- гость -

Гость от 16.04.2018 17:35, когда видишь, что вдруг всплывают неудобные и нелепые вопросы и решения. Тут остается осознавать, простые доходчивые вещи.:\

0  0
16.04.2018 17:56
- гость -

Ждут пока пролёт не завалится

0  0
16.04.2018 17:57
- гость -

Плыли, плыли и приплыли! Упершись в берег.

0  0
16.04.2018 17:58
- гость -

Плохо ведь, когда все вокруг народное - все вокруг мое.

0  0
16.04.2018 18:04
- гость -

Ну вот объясните, господа журналисты, что вы написали? Во втором абзаце написано, что мост не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда (т.е. было решение суда о передаче моста в федеральную собственность). В третьем абзаце пишите: "26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность" (т.е. есть решение суда об отказе в передаче моста в федеральную собственность) ????????????? Какие претензии к Росимуществу, если суд отказал ???????????

0  0
16.04.2018 18:14
- гость -

Который год ищут мосту хозяина, а воз и ныне там. Никому не под силу уразуметь эту непростую проблему.

0  0
16.04.2018 18:24
- гость -

Дак его не так давно ремонтировали!! Почему не зададут вопрос кто его так отремонтировал??

0  0
16.04.2018 18:30
гость

А за миллиард нельзя разве рядом построить новый мост??

0  0
16.04.2018 18:39
- гость -

А не надо бестолковые решения суду выносить, а то придумали слуги, оторванные от народа за большую зарплату. Фиг вам, а не исполнение абсурдных решений.

0  0
16.04.2018 18:43
- гость -

Мост состоит из металла. В зимний и летний период времени подвергается разному термическому температурному изменению. Потому асфальт за сезон рушиться. Необходимы, иные строительные прочные материалы изготовленные из бытовых отходов, но по определению, нам пока недоступны.

0  0
16.04.2018 18:43
- гость -

Сколько обошелся последний ремонт казне?

0  0
16.04.2018 18:45
- гость -

А вся остальная суета по мосту - от лукавого.

0  0
16.04.2018 19:03
- гость -


16.04.2018 18:43
- гость -
Ладно, частично соглашусь с Вами, но как объясните, что асфальт рассыпается на подъезде к мосту, там то нет железных изделий? Мое мнение, что там просто разворовываются денежные средства, а ремонт делается по остаточному принципу.

0  0
16.04.2018 19:05
- гость -

Кто в Барнаул, на работу по нему каждый день гоняет, тот пускай и чинит
Мост надо платный делать

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