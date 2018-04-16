Фото: Amic.ru
Общероссийский народный фронт призвал Росимущество остановить разрушение старого моста через Обь в Барнауле и закрыть его на ремонт. Как сообщает пресс-служба организации, общественники обратились в межрегиональное управление Росимущества по поводу разрушения коммунального моста. Он находится на балансе ведомства, но по факту остается бесхозным. Каждый день здесь собираются километровые пробки. Сигнал поступил на карту "убитых" дорог http://dorogi-onf.ru/.
Как ранее писал Amic.ru, администрация города Барнаула намерена форсировать процесс начала капитальной реконструкции коммунального моста, который до сих пор не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда. В мэрии уже подсчитали, что ремонт транспортного объекта обойдется в миллиард рублей.
26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность. Однако Алтайавтодору объект не передан. Сейчас он находится в собственности Росимущества. При этом он продолжает разрушаться и создавать угрозу жизни автомобилистов.
Высока вероятность того, что объект в итоге не будет передан Росавтодору. При этом новым владельцем могут стать "Российские железные дороги", поскольку по мосту проходят железнодорожные ветки. Обязанность принять в федеральную собственность мост через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Также возможно, что после того, как мост передадут Росавтодору, он будет закрыт на ремонт на долгое время. Тогда через Обь из Барнаула можно будет уехать только через новый мост, что создаст дополнительную нагрузку на транспортную сеть центральной части краевой столицы.
Комментарии
Вот ведь выстроили ловкую вертикаль - мост есть а вот хозяина нет!
Когда рухнет,сразу найдется хозяин(((Вернее,найдут....
Если в городе у моста нет хозяина, тогда пусть отдадут, церкви.
17:25, так! По решению суда мост федеральный. Все вопросы к путину.
Требовать закрытие моста в этом танкоопасном напралении могут только враги народа,они же нацпредатели,они же либерасты.
Давайте оба моста закроем. И все выезды из города тоже. Как вам такое предложение? Надо работать а не ездить туда-сюда
Гость от 16.04.2018 17:35, когда видишь, что вдруг всплывают неудобные и нелепые вопросы и решения. Тут остается осознавать, простые доходчивые вещи.:\
Ждут пока пролёт не завалится
Плыли, плыли и приплыли! Упершись в берег.
Плохо ведь, когда все вокруг народное - все вокруг мое.
Ну вот объясните, господа журналисты, что вы написали? Во втором абзаце написано, что мост не передан в федеральную собственность, несмотря на решение суда (т.е. было решение суда о передаче моста в федеральную собственность). В третьем абзаце пишите: "26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность" (т.е. есть решение суда об отказе в передаче моста в федеральную собственность) ????????????? Какие претензии к Росимуществу, если суд отказал ???????????
Который год ищут мосту хозяина, а воз и ныне там. Никому не под силу уразуметь эту непростую проблему.
Дак его не так давно ремонтировали!! Почему не зададут вопрос кто его так отремонтировал??
А за миллиард нельзя разве рядом построить новый мост??
А не надо бестолковые решения суду выносить, а то придумали слуги, оторванные от народа за большую зарплату. Фиг вам, а не исполнение абсурдных решений.
Мост состоит из металла. В зимний и летний период времени подвергается разному термическому температурному изменению. Потому асфальт за сезон рушиться. Необходимы, иные строительные прочные материалы изготовленные из бытовых отходов, но по определению, нам пока недоступны.
Сколько обошелся последний ремонт казне?
А вся остальная суета по мосту - от лукавого.
16.04.2018 18:43
- гость -
Ладно, частично соглашусь с Вами, но как объясните, что асфальт рассыпается на подъезде к мосту, там то нет железных изделий? Мое мнение, что там просто разворовываются денежные средства, а ремонт делается по остаточному принципу.
Кто в Барнаул, на работу по нему каждый день гоняет, тот пускай и чинит
Мост надо платный делать