На имя губернатора Алтайского края Александра Карлина поступила телеграмма от врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, сообщается на официальном сайте Алтая.
"Уважаемый Александр Богданович! От имени всех кузбассовцев выражаю Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за гуманитарную помощь, направленную в Кузбасс и адресно доставленную семьям жертв и пострадавшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово", — говорится в телеграмме.
Также Цивилев поблагодарил Карлина за моральную поддержку.
"Спасибо, что разделили горе Кузбасса, своим сочувствием помогли укрепить наш дух, найти силы в эти скорбные дни. Спасибо за Ваши добрые дела! Здоровья Вам, мира и добра! Пусть у Вас все будет хорошо!" - говорится в сообщении.
Ранее по инициативе Александра Карлина Министерство здравоохранения региона сформировало наборы с продукцией алтайских производителей, которые направили семьям пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
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