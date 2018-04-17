Фото: livejournal.com
Похолодание пришло в Алтайский край во вторник, 17 апреля. По информации регионального Гидрометцентра, в отдельных районах сегодня будет дождь, в утренние часы с мокрым снегом.
Дневные температуры в крае не превысят +4...+9 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле в первой половине дня возможен небольшой дождь. Днем в краевой столице будет +4...+6 градусов. Ветер юго-западный с переходом на западный, 10-15 метров в секунду.
Комментарии