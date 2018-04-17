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Красочно и модно: как познакомить ребенка с первыми очками

, ИА "Амител"
Как выявить проблему со зрением у маленького ребенка и какие способы подбора очков применяются, расскажем в нашем материале

У большинства при слове "очки" возникает образ подслеповатого старичка. Однако проблемы со зрением могут возникнуть и у маленького ребенка. Если с проверкой глаз у детей постарше все достаточно просто, то определить нарушения у крохи – задача не из легких. Ведь такой малыш еще не может говорить и читать. Специалист в таких случаях применяет разные способы и оборудование. Но и родители должны быть настороже.

Родителей должно насторожить, если ребенок:

  • играя с игрушками, слишком близко подносит их к лицу
  • плохо ориентируется в пространстве
  • странным способом осматривает окружающую обстановку, наклоняя голову

Среди частых проблем у детей – дальнозоркость, близорукость, астигматизм, косоглазие и амблиопия. Во многих случаях помочь могут именно очки. Но так как ребенок растет, при обнаружении отклонений повторную диагностику нужно проводить каждые полгода.

Широкий взгляд на проблему выбора

Очки должны соответствовать параметрам лица ребенка, не давить на виски и не сползать на нос. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе очков. 

Линзы: решающим моментом должна стать их безопасность – ведь в процессе активных игр очки могут разбиться. Поэтому чаще всего линзы для детских очков рекомендуют изготавливать из полимерных материалов. Такие очки будут чрезвычайно устойчивы к ударам. Очень легкими и комфортными являются очки из поликарбоната. Альтернативу поликарбонату может составить трайвекс. Этот материал обладает ударопрочными свойствами, а также защищает глаза от ультрафиолета.

Оправа: должна быть прочной и легкой. Сегодня для изготовления детских оправ используются ацетат целлюлозы, кевлар и титан. Хорошо, если оправа оснащена флексовыми шарнирами вместо "капризных" винтов, а носоупоры и заушники выполнены из мягкого материала. 

Многие дети отказываются носить очки. Как изменить их мнение по отношению к этому аксессуару? 

Только терпение

Совсем маленькие дети относятся к очкам как к игрушкам, стаскивают с головы и пробуют на вкус. Приучать малыша к очкам нужно постепенно – сначала надевая их ненадолго, а потом постепенно увеличивать время. Покажите ребенку пример – наденьте очки сами, пусть даже они будут игрушечными. После того, как наденете малышу очки, постарайтесь сразу переключить его внимание, чтобы он перестал обращать на них внимание. И, конечно, не забывайте хвалить и подбадривать своих сына или дочку.

Престижно и модно

Дети постарше стесняются носить очки, опасаясь насмешек. Объясните, что сегодня очки являются модным аксессуаром и даже престижным. А широкий выбор красочных детских оправ позволит подобрать каждому любимую оправу.

 


Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б
тел.: +7 (3852) 669-669; +7 (3852) 66-99-66
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
суббота с 9:00 до 16:00
выходной воскресенье
www.eurosyle-barnaul.ruИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2018 08:35
- гость -

Надев ребенку очки, погубишь зрение на всю жизнь. Нужно делать упражнения, но офтальмологам это невыгодно, им нужны клиенты на долгие годы

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