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Дороги на гарантии: как новое покрытие в Барнауле пережило первую зиму

, ИА "Амител"
По проекту "БКД" дороги имеют гарантию пять лет

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

33 улицы Барнаула, к радости горожан, были отремонтированы в 2017 году, а это более 650 тысяч квадратных метров. Согласно контракту, все покрытие, которое ремонтировалось по программе "Безопасные и качественные дороги", имеет гарантию пять лет. Это значит, что подрядчик в течение этого срока при различных дефектах будет обязан их устранять за свой счет. В 2017 году самыми значимыми дорожными объектами стали улица Матросова с мостом через Пивоварку, проспекты Космонавтов и Красноармейский. В 2018 году по программе "БКД" в столице Алтайского края отремонтируют еще 42 дороги.

Фотокорреспондент Amic.ru Екатерина Смолихина попыталась найти дефекты на дорогах, которые пережили первую зиму, но не смогла этого сделать. Вот тому наглядное подтверждение в нашем фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

17.04.2018 07:03
Житель Барнау

Очень хороший проект. На С.Армии отменный асфальт, только выехать с проезда Лагерный на него сложно, перепад между уровнем дороги по проезду по отношению к асфальтовому покрытию 25 -30 см. Очень бы хотелось поблагодарить исполнителей дорожных работ, а также чиновников, которые подписывали акты готовности.

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17.04.2018 07:06
- гость -

На Красноармейском яму ниже не стали фотографировать?

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17.04.2018 07:33
гость

около ДАРА все развалилось к чертям ... Дулин прошелся где все валится

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17.04.2018 08:23
не гость

Когда уже сделают перезды как положенно? А не так что приходится прыгать на них.

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17.04.2018 08:29
- гость -

сфотографировали только сохранившиеся участки, +-50 метров от этих мест сдвинуться и там куча ям

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17.04.2018 08:38
Даша Сибирячк

Одной проблемой меньше стало! Осталось чтобы неверуны уверывали в Наши чистые помыслы,и дела.

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