Депутат городского совета Ярославля от "Единой России" Дмитрий Петровский выложил в своем Facebook видео, на котором он бросает на пол планшет и топчет его ногами.
"А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?" - обращается депутат к своим подписчикам.
Таким образом Петровский отреагировал на призыв премьер-министра Дмитрия Медведева отказаться от американских товаров.
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — сказал Медведев 12 апреля, выступая с отчетом в Госдуме.
Комментарии
сказочный д-б(с)