В Москве неизвестные украли барокамеру для космических тренировок, находившуюся в реставрационном цехе на предприятии в Строгино, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского Музея космонавтики.
В реставрационном цехе, как отмечается, должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты. Всего было несколько барокамер для тренировки советских космонавтов.
Как пояснили агентству "Москва" в музее, эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера.
"Шел как раз процесс атрибуции — когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете", — сообщили представители музея. После завершения атрибуции устройство должны были отреставрировать и отправить в Музей космонавтики.
Заявление о краже поступило в полицию 10 апреля от сотрудника одного из московских музеев, который утверждал, что барокамеру похитили с автостоянки в Строгино. Возбуждено уголовное дело.
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