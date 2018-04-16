Павел Дуров отреагировал на блокировку Telegram в России

Создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в "ВКонтакте" отреагировал на блокировку мессенджера в России.
Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор на своем сайте объявил о запуске процедуры блокировки доступа к интернет-ресурсам Telegram на территории России.
Дуров перечислил последствия блокировки мессенджера:
"Сегодня утром власти России начали блокировать Telegram, поэтому на некоторых операторах связи сервис может работать нестабильно. Последствия блокировки:
1. Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен.
2. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN.
3. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook.
Мы считаем решение о блокировке антиконституционным и продолжим отстаивать право на тайну переписки россиян".
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