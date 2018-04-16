Число безработных граждан в России снизилось на 0,9% за неделю с 4 по 11 апреля и составило 769,47 тыс. человек, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на материалы Минтруда.
Наибольшее снижение зафиксировано в республиках Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, а также в Чукотском автономном округе, Астраханской, Липецкой, Тульской, Кировской, Тамбовской, Курганской областях.
Рост количества безработных граждан наблюдался в республиках Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Тыва, Татарстан, Карачаево-Черкесия и в Калужской области.
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