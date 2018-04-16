Приговоренная к трем годам колонии-поселения по делу о гибели в Балашихе шестилетнего мальчика Ольга Алисова обратилась в суд с просьбой оставить ее на свободе на четыре года, пишет "Газета.Ru".
В апреле Алисова подала в Железнодорожный городской суд Московской области соответствующее ходатайство.
На основании ст. 82 УК России она просит об отсрочке до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет, которой в настоящее время 10 лет.
Ранее отец погибшего ребенка Роман Шимко рассказал RT, что Следственный комитет продлил до 16 мая срок следствия по делу врача ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаила Клейменова, заявившего о наличии алкоголя в крови мальчика, погибшего в Балашихе.
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