Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря
Так, 17 апреля православные отмечают день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших. В народе его еще называют Родительский день, в который принято ездить на кладбище и поминать своих родных и близких.
Сегодня же в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Праздник был установлен приказом бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева, а дата была приурочена к созданию Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ — Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Это событие произошло 17 апреля 1991 года.
194 года назад, 17 апреля 1824 года, была подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Согласно данной конвенции, была установлена граница поселений, севернее которой американцы, а южнее – русские, обязались не селиться.
106 лет назад, 17 апреля 1912 года, Россию потрясло событие, получившее название "Ленский расстрел". Это произошло на берегах Лены, на приисках золотопромышленного товарищества, когда была открыта стрельба по почти трехтысячной колонне рабочих, намеревавшихся вручить прокурору жалобу о притеснениях начальства и петицию об освобождении арестованных товарищей. В результате расстрела около 270 рабочих погибли, а более 250 были ранены.
В истории Барнаула 17 апреля знаменательно тем, что в этот день в 1917 году произошло объединение городских советов рабочих и солдатских депутатов.
77 лет назад, 17 апреля 1941 года, инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию на поплавковом шасси, который совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час.
В этот же день, но в 1944 году, завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция;
124 года назад на свет появился Никита Сергеевич Хрущев, которому было уготовано стать советским лидером; а 50 лет назад родилась певица Валерия. Также в этот день родился один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин, чье лицо украшает 100-долларовую купюру.
17 апреля 2008 года не стало советского и российского поэта-песенника Михаила Танича. В этот же день в 2014 году умер колумбийский писатель-прозаик, журналист, нобелевский лауреат и автор таких произведений, как "Полковнику никто не пишет" и "100 лет одиночества", Габриэль Гарсиа Маркес, а 48 лет назад, 17 апреля 1970 года, не стало Патриарха Московского и Всея Руси Алексия I.
Комментарии