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Ветреная и прохладная погода с дождями и даже мокрым снегом ждет жителей Алтайского края в среду, 18 апреля. По информации алтайского ЦГМС, осадки в этот день ожидаются в восточных и южных районах.
"Возможны гололёдные явления, в утренние часы местами туман, на дорогах гололедица", — добавляют в Годирометцентре
Дневные температуры в крае составят +4…+9 градусов. Ветер будет северный, 10-15 метров в секунду.
В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +5…+7 градусов. Ветер будет северный, 5-10 метров в секунду.
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