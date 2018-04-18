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Коттедж с видеонаблюдением и теплым бассейном продают в Барнауле за 6,7 млн

, ИА "Амител"
Дом площадью 170 квадратных метров находится в Казенной Заимке

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 170 квадратных метров продают в барнаульском поселке Казенная Заимка за 6,799 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В доме два этажа. Внутри – три спальни, кабинет, кухня-столовая, два санузла. Имеется джакузи. Оборудовано помещение под зимний сад, обустроена крытая зона барбекю.

На участке, общая площадь которого составляет 15 соток, стоит баня с душевой кабиной, теплым бассейном, комнатой отдыха и санузлом. Имеется фонтан с прудом, теплый гараж. 

По всему периметру установлена система видеонаблюдения, оборудована сигнализация.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.04.2018 08:20
- гость -

- А у тебя правда коттедж за 7 млн?
- да
- а скажи что-нибудь по коттеджесемимиллионском
- в туалет не удобно ходить - голова набок, такое себе...


[тут должна быть смешная картинка, где у чувака голова набок, но амик блокирует.]

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