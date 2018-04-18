Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 170 квадратных метров продают в барнаульском поселке Казенная Заимка за 6,799 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В доме два этажа. Внутри – три спальни, кабинет, кухня-столовая, два санузла. Имеется джакузи. Оборудовано помещение под зимний сад, обустроена крытая зона барбекю.
На участке, общая площадь которого составляет 15 соток, стоит баня с душевой кабиной, теплым бассейном, комнатой отдыха и санузлом. Имеется фонтан с прудом, теплый гараж.
По всему периметру установлена система видеонаблюдения, оборудована сигнализация.
Комментарии
- А у тебя правда коттедж за 7 млн?
- да
- а скажи что-нибудь по коттеджесемимиллионском
- в туалет не удобно ходить - голова набок, такое себе...
[тут должна быть смешная картинка, где у чувака голова набок, но амик блокирует.]