СМИ: офис Роскомнадзора подожгли в Ульяновске

Офис Роскомнадзора в Ульяновске загорелся в ночь на 16 апреля, пишет "Лента.ру".
Как пишет портал SMNews со ссылкой на источники в силовых структурах, наиболее вероятная причина пожара — поджог.
По официальной информации областного управления МЧС, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном офисном здании, подробности не приводятся.
Ulpressa.ru отмечает, что огнем повреждены оконный блок и внутренняя отделка одного из кабинетов. По данным источника издания, "что-то бросили в окно, и начался пожар". Никто не пострадал.
Роскомнадзор 16 апреля отправил операторам связи предписание заблокировать Telegram.
Комментарии
"из искры возгорится пламя народного возмущения", так вроде кто то писал...