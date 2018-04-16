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Постпред России: химатаку в Сирии инсценировали британские спецслужбы

, ИА "Амител"
Шульгин добавил, что все это было спланировано при возможном участии США

Фото: polit.info

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин во время выступления на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия заявил, что у России есть неопровержимые доказательства того, что инцидента с химоружием в сирийской Думе не было и что это была провокация со стороны британских спецслужб, сообщает RT

Шульгин отметил, что в ходе национального расследования не было обнаружено ни одного признака того, что в Думе применялось химоружие.

"Ни одного свидетеля, ни одного отравленного в госпитале найти не удалось. Не было обнаружено никаких остатков химических боеприпасов", — сказал он.

По словам дипломата, удалось найти участников съемок постановочного видео, которое представлялось в качестве доказательства химатаки: "Было представлено на телевидении живое интервью с этими людьми. Они сами показали кадры с их участием в снятом постановочном ролике. Оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Думы".

Шульгин добавил, что все это было спланировано британской стороной при возможном участии США.

"У нас не просто есть высокая степень уверенности, как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии", — подчеркнул постпред России при ОЗХО.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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