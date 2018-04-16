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СМИ сообщили о госпитализации Кобзона из-за проблем с сердцем

, ИА "Амител"
Помощница депутата заявила, что за госпитализацией не стоит серьезных причин

Фото: 24-lenta.ru

Как сообщает ряд российских СМИ, народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона доставили в одну из московских больниц.

Отмечается, что причиной якобы стало нарушение сердечных ритмов. 

В разговоре с НСН помощница депутата Госдумы РФ Варвара Виноградова сообщила, что за госпитализацией не стоит серьезных причин.

"У нас ничего не происходит. У нас все планово, и я не понимаю, что это за истерия. Иосиф Давыдович — пожилой человек, который периодически проходит какие-то плановые обследования. Я не понимаю, почему нужно было придавать этому такой странный оттенок. У нас все хорошо. Не надо пугаться. Даже администрация президента уже в испуге от СМИ", — рассказала помощница Кобзона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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