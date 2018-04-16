Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что меры по отношению к различным инструментам по обходу блокировки мессенджера Telegram будут приниматься по запросу компетентных органов в соответствии с российским законодательством, сообщает "Интерфакс".
"Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности", — подчеркнул Жаров.
16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России.
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