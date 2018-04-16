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Володин: контрсанкции затронут только заменимые товары

, ИА "Амител"
Он подчеркнул, что качество этих товаров должно быть не ниже американских аналогов

Фото: tulasmi.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект об ответных мерах на санкции США, заявил, что запрет на американские товары может быть введен, только если Россия сможет заменить их российскими аналогами, пишет "Парламентская газета".

Предлагается дать возможность правительству вводить запрет на поставки технологического оборудования, программного обеспечения, лекарств, табака, алкоголя.

"Понимаем, что в обществе уже идет дискуссия по поводу импортозамещения. Исходя из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству, но только в том случае, если мы можем заместить тот или иной товар своим производством или поставками из-за границы", — отметил Володин.

Он подчеркнул, что качество этих товаров должно быть не ниже американских аналогов.

Володин также заявил, что все нормы законопроекта должны быть хорошо отработаны, чтобы законопроект был качественным.

В первом чтении инициатива, внесенная 13 апреля, будет рассмотрена 15 мая. До этого предстоит экспертное обсуждение.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.04.2018 22:55
- гость -

Он подчеркнул, что качество этих товаров должно быть не ниже американских аналогов.



Ха-ха семь раз....

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16.04.2018 23:00
Московский Комсомолец

Однозначно, оригинал лучше копии! Только бы не навредили людям, особенно, касаемо лекарств.

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16.04.2018 23:01
- гость -

Это какие например?

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