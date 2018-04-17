Бывший директор барнаульской УК "Доверие" Денис Сучков, осужденный в 2016 году на 4,5 года за мошенничество, как видно, не оставляет попыток реализовать себя в "коммунальном" бизнесе. Новым местом работы г-на Сучкова, как следует из информации с сайта Госинспекции Алтайского края, стало ООО УК "Индустриальная". Данная управляющая компания оказалась участником конфликта в микрорайоне Силикатный: все дома, находившиеся в ведении УК, решили уйти от "Индустриальной". Против такого поворота событий, естественно, оказался г-н Сучков.
Как оказалось, еще 12 апреля в Барнауле прошла встреча, инициированная региональной Госинспекцией. На ней присутствовали жители 19 многоквартирных домов, расположенных на территории поселка Новосиликатный, управление которыми осуществляет УК "Индустриальная", а также представители администрации Индустриального района и три директора других УК, также работающих с домами в данном микрорайоне города.
Выяснилось, что начиная с февраля, в адрес Госинспекции стали массово поступать протоколы общих собраний собственников помещений, находящихся в управлении ООО УК "Индустриальная". Все требования сводились к одному — смене компании.
При этом жители 14 МКД выбрали ООО УК "Апрель", собственники еще 5 домов намерены перейти под управление ООО УК "Коммунал престиж", ООО "Комфорт Сити" и ООО УЖК "Лесной". Однако для того, чтобы компаниям начать управлять многоквартирными домами, сведения об этом должны быть включены в реестр лицензий Алтайского края.
Тем временем ООО УК "Индустриальная" в нарушение требований Жилищного кодекса РФ не обратилось в Госинспекцию края с заявлением об исключении этих домов из реестра и не разместило информацию об этом в ГИС ЖКХ.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, соучредителями УК "Индустриальная" являются Михаил Андреев (51%) и Николай Колычев (49%). Андреев также является директором компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. ООО УК "Индустриальная" обслуживает многоквартирные дома с 1 декабря 2015 года, большая их часть находилась в поселке Лесной. Суммарная площадь жилья — почти 15 тысяч кв. м.
Между тем Денис Сучков пояснил собравшимся, что жители домов, уже после ухода от компании, вновь стали обращаться с просьбой вернуться обратно, в связи с чем и была повторно запущена процедура голосования. Именно поэтому документы в Госинспекцию не направлялись, уточнил Сучков.
В ходе совещания большинство собственников домов прямо указывали на то, что они не желают возвращаться в ООО УК "Индустриальная", высказывали претензии к работе данной компании, говорили о низком качестве оказываемых услуг и полном отсутствии взаимодействия с сотрудниками управляющей организации.
В случае непредставления УК в инспекцию необходимых документов в установленный срок, начиная с 18 апреля, сведения о домах, выбравших другие управляющие компании, будут самостоятельно размещены Госинспекцией в реестре лицензий Алтайского края, в соответствии с протоколами общих собраний собственников.
При этом Госинспекция берет на особый контроль процесс передачи технической документации вновь избранным компаниям. В случае, если ООО УК "Индустриальная" будет препятствовать этому, может быть возбуждено дело по статье 7.23.2 КоАП РФ (нарушителю грозит штраф от 150 тысяч рублей).
Напомним, что Денис Сучков проходил по уголовному делу УК "Доверие". Он был признан виновным и приговорен к реальному сроку в колонии общего режима. Сучков получил 4,5 года. Кроме того, он был оштрафован на 500 тысяч рублей. Суд счел обоснованным обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
К слову, с августа 2009 по октябрь 2012 года Сучков возглавлял УК "Управдом". Позднее ее признали банкротом.
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Комментарии
таким людям надо пожизнено запрещать работать в компаниях определенной направленности и занимать определенные должности
Прочитал новость и так и не смог понять если ему дали 4,5 года, то что он делает на свободе.
17.04.2018 10:18
- гость -
ТАК НННАДА !!!
если ему дали 4,5 года, то что он делает на свободе.
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По УДО не мог выйти, потому как половину срока еще не отсидел. По 80-й? Других вариантов не знаю.
какая отвратительная рожа
Гнать таких пожизненно из отрасли.Мы до сих пор расхлебываем деяния Управдома..А судиться не с кем..Столько денег ушло в пустоту..А с него как с гуся вода..гореть ему в аду
он до суд сидел больше года
Гнать его пахнущими нечистотами тряпками подальше от ЖКХ и пожизненный бан на руководящие должности!