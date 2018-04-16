В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняющихся в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По предварительным данным, с ноября 2016 по март 2018 года в алтайском наукограде действовала организованная преступная группа, в состав которой входил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД по Бийску.
"Участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средств клиентов", — говорится в сообщении.
По данным следствия, за указанный период незаконным путем было привлечено более 66 миллионов рублей. В результате участники группы получили доход в крупном размере, точная сумма которого будет установлена в ходе предварительного следствия.
В настоящее время участники преступной группы задержаны. Сотруднику полиции и одному из участников группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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