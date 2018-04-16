Три новых купола подняли на храм Живоначальной Троицы в Барнауле

Фото: altai-eparhia.ru
16 апреля митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил накупольные кресты на трех новых куполах, которые были подняты на храм во имя Живоначальной Троицы в нагорной части Барнаула, сообщается на сайте Алтайской митрополии.
Диаметр самого большого купола — 3,5 м, высота вместе с крестом — 6,7 м. Маленькие купола высотой по 3,2 м и диаметром 1,4 м — их установили по бокам.
Позже будут подняты остальные купола, в том числе на колокольню, отмечается в сообщении.
Владыка Сергий поздравил всех присутствующих с историческим событием и заметил, что человек создан для творения добрых дел: "Бог создал мир, а мы должны создавать, созидать и творить добро, во славу Божию, строить храмы и поднимать на них купола, как символ победы добра над злом".
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