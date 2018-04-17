Сегодня, 17 апреля, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле (69.11 УКВ) обсудят тонкости расчетов за ОДН в контексте нового закона о прямых договорах. Гостем эфира станет генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Иван Василиади.
Попадает ли ОДН под действие нового закона о прямых договорах в ЖКХ и кому теперь платить за общедомовые нужды – управляющей компании или Горэлектросети? У кого ОДН дешевле, а кто на нем спекулирует? Входят ли в ОДН долги наших соседей, которые предпочитают не платить за свет? Эти и другие вопросы на злобу дня будут заданы гендиректору БГЭС.
Напомним, что эфир прямой и любой дозвонившийся может задать свой вопрос. Начало в 17-00. Звоните по телефону (3852) 68-33-40. Слушайте эфир на Эхо Москвы в Барнауле в 17.00 на 69.11 УКВ или онлайн.
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