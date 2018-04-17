В Сочи в курортном микрорайоне Дагомыс свадебный кортеж перекрыл перекресток на федеральной трассе, чтобы жених смог станцевать, сообщает LIFE.
На кадрах видно, что как минимум десять автомобилей из состава кортежа организовали пробку на загруженной трассе. Сам инцидент произошел 13 апреля около полудня.
Двое водителей перекрывают трассу, а их друзья организовывают своеобразный коридор для черного автомобиля, на котором прибыл главный танцор.
Церемония продлилась около пяти минут. После ее участники сели в машины и, как отмечается, отправились к дому невесты.
Выступление уже заинтересовало правоохранительные органы. Как сообщили ТАСС в УВД по Сочи, по данному факту началась проверка.
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