Работники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутске объявили голодовку в знак протеста против низких зарплат и условий работы, пишет News.Ykt.Ru.
Число участников акции не сообщается. По словам председателя профсоюза Андрея Холтосунова, голодать готовы более 50 человек, в том числе и из других частей.
Сообщается, что с ноября 2017 года пожарные жаловались на постоянное лишение премий и зарплату, которая не превышает 35 тысяч рублей. Кроме того, здание пожарной части находится в аварийном состоянии, техника постоянно ломается и снаряжения на всех не хватает.
"На двух пожарных одна каска, зимой в -50 выезжаем в летних резиновых сапогах. За свой счет ремонтируем машины, а также пытаемся содержать старое, аварийное здание, в котором расположена часть. Нам считают условия труда по минимальной шкале опасных условий. В итоге мы имеем зарплату 30-35 тысяч рублей, тогда как федеральные наши коллеги получают 50-60 тысяч", — отметил Холтосунов.
Он заявил, что на недовольных сотрудников оказывают давление, вынуждают писать заявление по собственному желанию или находят повод уволить.
Пожарные собираются голодать, пока руководство части не устранит нарушения и не будет соблюдать трудовое законодательство.
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