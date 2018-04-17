Президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, а заявление постпреда США при ООН о новых ограничениях в Белом доме назвали ошибкой, пишет РБК со ссылкой на The Washington Post.
По данным американского издания, в воскресенье, 15 апреля, Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.
Источники издания заявили, что "Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод".
В связи с этим в окружении Трампа решили дистанцироваться от заявления постпреда США в ООН Никки Хейли, которая заявила о новых санкциях уже с 16 апреля. Собеседник The Washington Post в Белом доме отметил, что заявление Хейли было ее личной инициативой. "Она совершила ошибку, которую теперь необходимо устранить", — сказал он.
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