Студентов-бюджетников заставят отрабатывать потраченные на них деньги

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий обязательное трудоустройство выпускников-бюджетников, чтобы они могли отработать потраченные на них деньги, пишет URA.RU.
Автором законопроекта стал единоросс Сергей Вострецов. Он предложил внести изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ", которые коснутся только выпускников, получивших образование за счет государства. Согласно документу, бакалавры, специалисты и магистры после получения диплома должны проработать в государственных организациях период, равноценный периоду их обучения (4,5 и 6 лет соответственно).
В документе также отмечается, что выпускники-бюджетники, которым не захочется работать в госструктурах, будут обязаны компенсировать государству не только полную стоимость своего обучения, но и расходы на социальную поддержку.
Законопроект, по мнению его авторов, поможет создать механизм по трудоустройству молодых специалистов.
"В случае внесения изменений в закон об образовании появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности и другие начинать планировать госзаказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делают Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО", — поясняется в тексте документа.
Комментарии
Угробляйте до конца рособразование и так уже на дне ямы!
Первый раз такое вижу. Что курят на амике - нет подтверждения, что человек
Государственных предприятий нет, а устроится туда обязан
А депутаты не хотят начать отрабатывать, потраченные на них деньги ? И прочие дармоеды из Администрации
А почему нет? Раньше в нашей молодости так и было, когда мы заканчивали вузы! Гарантированное трудоустройство. И сейчас, к примеру, в энергетике, молодёжь может учиться по договору от предприятия и устроиться туда уже дипломированным специалистом. Или ваше теперешнее поколение начинать трудовую деятельность, так сказать, вообще не собирается и учится только для того, чтоб время провести и не работать? Тогда зачем надо тратить на таких бюджетные, то бишь НАШИ деньги?
А не пробовали вернуть советскую систему распределения молодых специалистов?