Фото: vk.com/barneos22 \ Nina Alagirya
В Барнауле жители поселка Южный недовольны самовольной автопарковкой и не знают, как это остановить, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Участница паблика показывает, как теперь выглядит дорога домой: "На фото уже не видно, но раньше это была асфальтированная пешеходная дорожка. Теперь автомобили стоят посреди газона — так водители из дома по ул. Дзержинского, 19 решили проблему стоянки за счет других людей".
Отмечается, что беседы с автовладельцами не помогают. "С каждым годом все хуже и хуже. Теперь они по этой дорожке ездят как по автомобильной дороге от дома к дому", — сообщила местная жительница.
Комментарии
Газо́н (от фр. gazon — дерн, трава) — участок земли с искусственно созданным травяным покровом[1] ; травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
А если за 60 лет существования дома во дворе ничего кроме сорняков не росло, то это не газон, а пустырь. А парковка на пустырях не запрещена.
Пешеходов, конечно, нужно уважать, но почему-то пешеходы совершенно не хотят уважать проблемы автомобилистов. Может быть это просто зависть?
гвоздей то насыпала бы.
гумномесы заднеприводные
на Южном нет улицы Дзержинского, есть проспект. Была дорожка, но была и площадь, которую благополучно застроили. Отчего никто не возмущается, что пешеходку просто уничтожили с другой стороны этого дома?
Рогатка и саморезы
Как вот надоели комментарии в стиле "пешеходы нам завидуют, и поэтому жалуются". Человека можно из колхоза вывезти, но колхоз из человека - невозможно! Кто вашим корытам завидует? Купил машину - твои проблемы! Пора бы уже платные парковки повсеместно организовывать, и штрафовать! А то барахло свое на улице оставляете, вид портите!
P.S. нет, у меня есть автомобиль
P.P.S. нет, ставлю в гараж
Ну так соберите деньги со всего дома (не только с автовладельцев) через квитанцию и обустройте территорию - сделайте нормальный газон, стоянку не грунтовую и детскую площадку. Вот это будет правильно, культурно и цивилизованно.
Однозначно нужны платные парковки.
17.04.2018 07:27
- гость -
Гостю! Да, может быть, там не сеют траву, она сама растет. Но и называть это место пустырем - тоже перебор! Вижу аналогичную историю у травмпункта на Георгиева: сначала автовладельцы парковались на асфальтированном пятачке, который предназначен для машин скорой помощи, потом начали ставить на голую землю, под березы. И чем дальше, тем лучше. Глубокие колеи и грязь неимоверная, особенно после дождя.
Никакой зависти к автовладельцам не испытываю. Просто поняла, что они руководствуются принципом: не запрещено, значит, разрешено. Трава не сеяна, все ставят, замечаний никто не делает, значит, и мне можно.
Дело даже не во взаимном уважении пешеходов и автовладельцев, дело в равнодушном отношении к городу, в котором мы живем...
написать объяву. через пару дней заколотить трубы через 1,5 метра. кто не уберет, тот будет бегать в поисках ножовки по металлу.
гумномесы заднеприводные
+100500
Это газон?????????? Не смешите мои тапки
туда куда нельзя заезжать должно быть отделено трубой пятидесятой. Тупорогие автовладельцы к сожелению по другому не понимают