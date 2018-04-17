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Украина не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире канала "Украина 112", передает РИА "Новости".
Парламентарий отметил, что власти не выполняют Минские соглашения, так как прекращение войны их не волнует. В частности, Мураев указал на невыполнение Киевом трех пунктов договоренностей: местные власти не предложили "ни закон об амнистии, ни закон о выборах [в Донбассе], ни изменения в Конституцию".
При этом, добавил парламентарий, разговоры об урегулировании конфликта "продолжатся в предвыборной риторике избирательной кампании любой партии".
По словам Мураева, внефракционные и "именующие себя оппозиционными" депутаты Рады все же предлагают законопроекты для выполнения Минских соглашений.
Военная операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в апреле 2014 года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше десяти тысяч человек.
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