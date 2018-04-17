Фото: expoknews.com
Заторы в восемь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 17 апреля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка растянулась почти на 7,5 километров: от пересечения с улицей Звездной до перекрестка с Малахова, а также на улице Попова (участок от пересечения с Антона Петрова до Павловского тракта). Скорость движения здесь не превышает 5-10 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Власихинская, Фурманова, Советской Армии, Жасминная, на проспектах Строителей и Ленина, а также на улице Аванесова.
Отметим, что в городе произошла одна авария. Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Интернациональной.
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