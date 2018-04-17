Авиабилеты в России подорожают в ночь на 18 апреля

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Уже в ночь с 17 на 18 апреля средние цены на авиабилеты из-за колебаний курса рубля вырастут на 6-7%. При этом около 60% путешественников из РФ готовы отказаться от поездки за границу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей турсервисов.
В ночь на среду 18 апреля в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системах бронирования билетов составят: €1 – 77 руб., $1 – 62,5 руб. Для сравнения: сейчас (с 11 по 17 апреля включительно) курс такой: €1 – 72 руб., $1 – 59 руб. Для расчета применяется курс Центробанка РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону.
То есть на каждые $100 стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей.
По данным сервиса путешествий Туту.ру, на минувшей неделе россияне стали на 10% меньше покупать авиабилеты за рубеж. Бронирования путешествий в Европу упали и вовсе на четверть. Примечательно, что количество поисковых запросов на билеты за границу практически не изменилось.
Не менее любопытную тенденцию отметил сервис Biletix: в период валютного скачка Москва закупилась авиабилетами за границу, а регионы замерли в ожидании.
По внутренним направлениям рост продаж авиабилетов в Москве на прошлой неделе составил 21% по сравнению с неделей ранее, в городах-миллионерах, напротив, зафиксировано снижение на 9%. По международным направлениям бронирования авиабилетов среди московских покупателей выросли в 2,4 раза, в городах-миллионниках, напротив, спад составил 6%.
В результате ажиотажного спроса на авиабилеты по зарубежным направлениям сменился рейтинг самых популярных направлений. Тиват, Бургас и Тбилиси обогнали традиционно занимающие первые две позиции Сочи и Симферополь. При этом основная доля бронирований пришлась на Тиват: объем продаж авиабилетов на черногорский курорт в течение нескольких дней выросла в 6 раз по сравнению с годом ранее. Продажи авиабилетов в Бургас выросли на 28%, в Тбилиси – на 20%.
Основной скачок продаж пришелся на 10-12 апреля. В настоящий момент объем продаж соответствует неделе до валютного скачка и аналогичному периоду прошлого года.
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