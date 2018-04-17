Фото: warfiles.ru
Сирийские силы ПВО пустили несколько ракет по неустановленным самолетам, которые вторглись в воздушное пространство страны. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на портал "Аль-Масдар".
Уточняется, что самолеты вторглись со стороны Ливана и, предположительно, принадлежали израильским ВВС.
Агентство отмечает, что ракеты были пущены несмотря на то, что самолеты не открывали огонь по сирийской территории.
Комментарии
а еще по неизвестным кораблям и сбили 100500 ракет, ну, ну
Бей своих, что бы чужие боялись (с)
Сбили, или так,для устрашенья пошмаляли?
а еще по неизвестным кораблям и сбили 100500 ракет, ну, ну
-не "умные" ракеты поразили все цели в том числе и заводы и хранилища с хим оружием.и не одного погибшего. они ведь умные.
Наконец то ПВО Сирии стали адекватно работать в своем пространстве.
Радует, что неудачи Трампа так укрепили дух Сирийцев.
17.04.2018 09:36
- гость -
заводы с химоружием?
вы это серьезно? экологическую катастрофу вы там расхлебывали?
Брифинг Минобороны РФ по Сирии - набрав эти слова в поисковике можете посмотреть все видео.
Всего за время отражения ракетного удара сирийские ЗРК выпустили 112 ЗУР. Из них - 25 ЗУР выпустил "Панцирь", что позволило поразить 23 цели. "Буки" выпустили 29 ЗУР, что позволило поразить 24 цели. "Оса" - 11 ЗУР и 5 пораженных целей. С-125 - 13 ЗУР и 5 сбитых целей. "Стрела-10" - 5 ЗУР и 3 цели. "Квадрат" - 21 ЗУР - 11 целей. С-200, ранее успешно "заземлившие" израильский F-16, в этот раз - 8 ЗУР и 0 целей
17.04.2018 09:36
- гость -
заводы с химоружием?
вы это серьезно? экологическую катастрофу вы там расхлебывали?
- про склады с хим оружием.это сарказм для доверчивых жителей ЕС и омерики