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Смертельное ДТП произошло на 36-м километре трассы "Быстрый Исток — Ануй — Ануйское" в Смоленском районе Алтайского края в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 51-летний водитель, находившийся за рулем ВАЗ-2107, ехал со стороны села Усть-Ануй в направлении Старотырышкино, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков.
Полицейские проводят проверку по факту аварии и выясняют обстоятельства произошедшего.
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