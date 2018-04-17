Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях сову, которую заметили утром 17 апреля в самом центре города в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной.
"Сегодня утром на Ленина возле "свечки" АлтГУ заблудилась сова. Она сидела на самом краю оживленной городской улицы, никого не боясь", — отмечает автор заметки.
Он также добавляет, что позже сова улетела.
Комментарии
живет она там, а не заблудилась. Пойма рядом, а там совы отнюдь не редки
Вы еще больше деревьев на горе повырубайте, к вам и лоси ходить начнут.
Вы еще больше деревьев на горе повырубайте, к вам и лоси ходить начнут.
+100500
17.04.2018 09:54
Filin
+1, видела недавно, как вечером, уже в темноте, сова перелетала Ленинский в районе здания университета.
В современном толковании сова – символ:
•учености;
•безграничного кругозора;
•изрядного умственного багажа.
Большое количество учебных заведений, колледжей, школ, институтов и университетов с мировым именем избирают своим символом сову, как показателя высокого качества обучения, а подарок в виде совы считается особенно почетным и знаковым, помогает преуспеть в процессе обучения.
Сову трудно обмануть, она всегда чувствует правду и считает ее основой мироздания. (с)
Хороший наверное знак для вуза.
Искала Поттера...
Я тоже думаю, что где-то рядом живет! У меня в прошлом или позапрошлом году на бельевых веревках на балконе такая же сидела в сумерках, пока я ее не спугнул, честно говоря думал, что ненастоящая сначала, потом на меня повернулась, посмотрела и взмахнув крыльями улетела... я был в шоке)
не зря программа "что где когда" награждает победителей хрустальной Совой.
17.04.2018 11:35
Шурик
...потом на меня повернулась, посмотрела и взмахнув крыльями улетела... я был в шоке)
какие события вашей жизни были потом?