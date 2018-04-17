Фото: vk.com/la_altay
Поиски 35-летнего жителя Тальменки Алексея Винакова ведут волонтеры в Алтайском крае.
Ориентировка с данными о пропавшем мужчине опубликована в сообществе "Лиза Алерт". Поисковики уточняют, что местонахождение жителя Тальменки неизвестно с 16 апреля.
Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, волосы короткие темные, глаза карие, щетина.
Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.
Был одет: серо-черная вязаная шапка, черная куртка с серыми рукавами, темная кофта, синие джинсы, черные кроссовки.
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