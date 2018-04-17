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Новости

Россия привезет на следующую встречу ОЗХО участников провокации в Сирии

, ИА "Амител"
Постпред РФ Александр Шульгин уточнил, что речь идет о провокациях в Думе и Хан-Шейхуне

Фото: persgroep.net

Россия привезет на следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) участвующих в подготовке провокаций в Сирии. Такое заявление накануне сделал постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции по итогам встречи Исполнительного совета организации о ситуации в САР, пишет ТАСС.

"Мы предупредили их, что в следующий раз, когда они захотят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках "Белых касок", — заявил Шульгин, подчеркнув, что речь идет о провокациях в сирийской Думе или в Хань-Шейхуне.

Во время сессии Исполнительного совета ОЗХО Шульгин сообщил, что российские специалисты, которые проводили проверку сообщений о применении химоружия в городе Дума, нашли участников видеосъемок, которые были представлены как доказательства якобы имевшей место химической атаки.

Участники съемок сами показали кадры с собой в снятом постановочном ролике, отметил Шульгин, добавив, что "оба участника имеют медицинское образование, работают в скорой помощи города Дума". Постпред назвал опубликованный ролик провокацией, а ее исполнителями — "псевдогуманитарные НПО", включая "Белые каски".

"Во время нашего выступления [на встрече Исполнительного совета ОЗХО] мы раздали соответствующие наглядные материалы, демонстрирующие постановочный характер случившегося в Думе 7 апреля. Очень важное заявление сделал представитель Минобороны РФ. С фактами в руках было показано, каким образом "Белые каски", эта псевдогуманитарная неправительственная организация, отрабатывает деньги, полученные от западных спонсоров, в первую очередь от США и Великобритании, для того, чтобы устраивать различного рода провокации", — сказал Шульгин.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд НПО, включая "Белые каски". Спустя сутки на сайте организации появилось сообщение, в котором говорилось, что в ходе бомбардировки города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2018 10:05
Doka

Борис Джонсон и Тереза так же привезут пострадавших, уж если Скрипалей засекретили...

0  0
17.04.2018 10:09
- гость -

Американские журналисты не нашли в сирийском городе Дума свидетельств химической атаки. Корреспондент канала One America News Network Пирсон Шарп рассказал, что в группе с другими представителями СМИ он осмотрел место, где якобы произошла химатака, а также побеседовал с местными жителями и врачами.

По его словам, он опросил около 40 сирийцев, и ни один из них не слышал и не видел ничего, что могло быть похоже на химатаку.

«Жители рассказали мне, что террористы сфабриковали химическую атаку, чтобы добиться удара западных государств по сирийской армии, чтобы та от них отстала, а они смогли скрыться. Такую историю рассказали многие люди», - цитирует Шарпа ТАСС.

В больнице версию о химатаке также опровергли, но рассказали, что в тот день к ним ворвались люди с якобы «пострадавшими» на руках и начали поливать их водой из шлангов, врачи бросились на помощь, но после того, как неизвестные записали что-то на камеру, они просто собрали свои вещи и ушли.

0  0
17.04.2018 10:27
гость

как дети малые-все в справедливость верят

0  0
17.04.2018 10:33
- гость -

и правильно! странно, что в прошлые разы (когда якобы удар по школе был и т.д.) актеров не искали

0  0
17.04.2018 11:45
- гость -

Распятого мальчика привезите

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