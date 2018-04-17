Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Оптово-розничная компания "ФитоМаркет" успешно развивается с 2003 года и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на рынке оптово-розничных продаж свежесрезанных цветов, горшочных растений и растений открытого грунта в Алтайском крае. Компания продает цветы с четырех континентов почти всем крупнейшим розничным магазинам региона. Сейчас у "ФитоМаркета" помимо оптовой базы работает еще 4 розничных магазина. Amic.ru в рамках рубрики "Люди и дело" побеседовал с основателями и владельцами компании "ФитоМаркет" о том, почему цветочный бизнес очень сложный, как наладить поставки цветов из Латинской Америки и почему флористы "любят" 8 марта. Общение прошло в уютном кафе "Лакомка", где варят самый лучший кофе в Барнауле.

- С чего начинался ваш бизнес? Вспомните тот момент, когда вы решили заниматься цветами.

Анна Сабиева: В 1999 году я открыла розничный отдел по продаже цветов. Магазин располагался в доме "Монолит" на улице Попова. А потом, через год, когда отработала 8 марта, муж стал обращать внимание на то, что этот бизнес довольно интересный. Поэтому решили заниматься оптовыми продажами.

Владислав Сабиев: Первая оптовая поставка произошла 15 мая 2003 года. Скоро будет 15 лет как мы на рынке. Первый товар привезли из Новосибирска от посредников. Первая поставка состояла исключительно из горшочных цветов.

Анна Сабиева: Мы срезанными тогда еще не занимались – боялись из-за сложности хранения, не было своих клиентов.

Владислав Сабиев: Опыт пришел по мере того, как мы начали увеличивать объемы, выстраивать логистику. В первый раз к нам пришло очень много народа и буквально разрывали наши цветы на кусочки. Срезанными цветами начали заниматься через полгода. Поставили небольшой холодильник в магазине и закупили несколько упаковок цветов.

- А сейчас цветы в горшках уже не покупают?

Владислав Сабиев: Сейчас уже рынок пересыщен любым видом товаров. Конкурентная среда уплотнилась. Все проходит в обыденном режиме. Взрывные продажи происходят только на 8 марта.

- Назовите день, когда вы поняли, что необходимо расширяться.

Владислав Сабиев: Первая точка у нас была на улице Льва Толстого. Календарный год у нормальных людей измеряется с 1 января по 31 декабря, а у нас от 8 марта до 8 марта. Подводятся итоги, подсчитывается прибыль или убытки. Кто-то после этого отсеивается, кто-то добавляется. После очередного 8 марта, который мы провели на Льва Толстого, поняли, что пора расширяться. Через год уже переехали.

- Если не секрет, сколько можно заработать 8 марта?

Владислав Сабиев: Для бизнесмена, если подумать, увеличение продаж — всегда хорошо. Честно признаемся, на 8 марта продажи сильно увеличиваются, но пережить его очень сложно. Можно как заработать, так и потерять все. Мы прошли через многое с супругой. Были ситуации, когда к 8 марта приходили машины с пропавшим товаром. Если исходить из цифр, в среднем наценка в оптовых продажах — 15%. Условно говоря, мы наценку на 8 марта не увеличиваем. Просто объем товаров увеличивается в несколько раз. Если в обычные дни из Голландии мы привозим одну фуру с цветами, то на 8 марта не менее семи. И риска больше в разы. Из Эквадора в обычные дни мы вывозим 4 тонны цветов, а в праздники до 40 тонн. И сделать это необходимо так, чтобы товар не пропал, чтобы он спокойно в машинах пересек границу.

- Сейчас уже привыкли к таким стрессам в Международный женский день?

Анна Сабиева: Поначалу мы за неделю до 8 марта по ночам не спали. Каждый год переживаем за клиентов. Флористы уже со слезами, чуть не падая от усталости под конец дня, но все равно не могут не продать нашим клиентам цветы. Мы должны это сделать. Раньше люди ломали двери, стекла в очереди за цветами, боясь не успеть закупить у нас цветы.

- Как тогда удалось настроить весь этот сложный механизм, чтобы он не давал сбоя? Как цветы из Эквадора попадают в магазины Барнаула?

Владислав Сабиев: В разные годы схемы покупки менялись. Каждый год мы ездим в Москву на международную выставку цветов. Туда съезжаются поставщики со всех стран. Года 4-5 назад там я стал налаживать прямые контакты с плантациями из Эквадора. До этого покупал цветы исключительно у посредников, брокеров из Новосибирска, Красноярска. Стали покупать цветы напрямую с эквадорских плантаций — наши продажи стали увеличиваться. Позже такую же схему стали использовать с голландскими продавцами. В первое время не хватало своего транспорта, поэтому к кому-то прилеплялись, просили помощи. В одно время транспортный самолет, летящий из Голландии в Китай, захватывал груз с цветами, совершал посадку в Красноярске, а мы оттуда привозили его на машинах в Барнаул. С годами постепенно мы стали расширять список плантаций из Эквадора, с которыми стали сотрудничать. В итоге потом пригласили к себе работать русскоговорящего парня, живущего в Эквадоре. Он работает на нас 4 года. Мы открыли там уже свою фирму, чтобы консолидировать поставки.

- Эквадор — это не европейская Голландия. Как работается с латиноамериканскими ребятами?

Владислав Сабиев: Сложно, несмотря на то, что он русский, пусть и живет в Эквадоре. Все равно же поменял свои ментальные привычки. Мы уже сотрудничаем со 100 плантациями там. Поставки должны быть каждую неделю. Каждый понедельник поступление. Мы развозим товар по всему Алтайскому краю, Новосибирской области, Кемеровской области, Республике Алтай, Республике Казахстан.

- А какой объем реализуете? Как удается весь этот процесс наладить?

Владислав Сабиев: Если подсчитать в стеблях, в неделю корней 70 тысяч. Научились на своих ошибках. Много через что прошли. Сейчас на всех этапах есть контроль, начиная с того момента, как цветок срезали, упаковали и привезли в транспортное агентство. Там работает компания, занимающаяся контролем качества. Они отслеживают качество цветов, следят за температурным режимом, браком. Дальше все это помещается в самолет вместе с датчиком, чтобы после приезда можно было через компьютер проследить колебания температуры. Дальше цветы доставляются в Голландию, где находится распределительный центр для всего мира. Там продается вся лучшая продукция со всего света. Можно покупать на аукционе, но это дороже. Стараемся брать напрямую у производителей. С голландскими производителями нет такой возможности, они продают только на аукционе. Наши специалисты покупают товар напрямую на аукционе.

Какие цветы пользуются популярностью у барнаульцев?

Анна Сабиева: Классика — розы и хризантемы. Сейчас больше идет уклон на экзотику.

- А есть ли планы самим выращивать цветы?

Владислав Сабиев: Они есть, но все упирается в инвестиции. В России есть такие плантации, где выращивают цветы. Ближайшая от нас в Томске. Но они там не такие, как в Голландии или Эквадоре.

- Почему в России нет возможности выращивать на юге цветы для внутреннего рынка, чтобы не закупать их за рубежом?

Владислав Сабиев: Объемы не те, а также это требует больших затрат. У нас света мало, поэтому необходимо тратить деньги на электричество и отопление. Себестоимость цветов становится очень дорогой. Сейчас мы сотрудничаем с Казахстаном. К нам каждую неделю привозят цветы из Алма-Аты, которые все равно не сравнить с эквадорскими.

- Как оцениваете цветочный рынок Барнаула?

Владислав Сабиев: Перенасыщен. Конкуренция очень жесткая, магазины на каждом квадрате.

- А вам не кажется, что глупо покупать много дорогих цветов? Это же не очень практично – тратить большие деньги на то, что завянет через несколько дней?

Владислав Сабиев: Если покупать у нас, не завянет через несколько дней. Клиенты очень разные. Есть те, кто покупает по 101 розе. Некоторые просят продать им розу высотой 1,8 метра.

Анна Сабиева: Мужчины очень серьезно к этому относятся, тщательно выбирают.

- Какой самый дорогой букет вы продали?

Анна Сабиева: Был букет из 301 розы. Этот заказ делал житель Москвы для своей знакомой из Барнаула.

- Был ли момент, когда ваш бизнес переживал кризис и вы были на волоске от того, чтобы закрыть его?

Анна Сабиева: Это был 2008 год, когда доллар устремился вверх как раз накануне 8 марта. Клиенты и мы были в панике, потому что не знали, как вообще продавать. Заказы резко сократились, а мы уже заказали определенный объем цветов у поставщиков. В итоге в то 8 марта так хорошо покупали цветы, что многие наши клиенты сто раз пожалели, что уменьшили объем.

- Насколько курс валют влияет на ваш бизнес?

Владислав Сабиев: Напрямую, потому что товар импортный.

- Объясните мне, что заставляет людей покупать цветы 8 марта? Почему этого нельзя сделать в любой другой день года?

Владислав Сабиев: Это, конечно, лучше у мужчин спросить. Нужно всегда дарить цветы. Вторым таким днем становится 14 февраля, но тренды уже меняются. Сейчас набирает популярность день Петра и Февронии в июле. В прошлом году продажи в этот день выросли в несколько раз. Также набирают популярность День учителя, День матери и 1 сентября.

- А кто эти люди, которые на каждом шагу 8 марта начинают продавать тюльпаны?

Владислав Сабиев: Мы их называем "однодневками". Они считают, что на 8 марта можно сорвать куш.

- Что будет с рынком в ближайшие несколько лет?

Владислав Сабиев: Недавно переписывался со своим партнером из банка. Вроде заурядный бизнес в заурядном городе Барнауле, но отслеживается все. Настолько мы стали зависимы от многих факторов, что отслеживаем, сколько стоит нефть, как меняется геополитика. От этого меняется цена, меняется спрос, меняется рынок в целом.

Несмотря на все трудности, мы продолжим наше развитие и еще будем долго удивлять и радовать наших клиентов!

Сеть магазинов "ФитоМаркет", ул. Гоголя, 41, С-Батора, 19а, Никитина, 47, Ленина, 45