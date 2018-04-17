Фото: barnaul.org
Дорожники в Барнауле приступили к ямочному ремонту главной улицы города — Ленинского проспекта, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
Накануне работы на четной стороне проспекта в границах площади Октября и улицы Пионеров проводит муниципальное бюджетное учреждение "Автодорстрой". В мэрии уточняют, что ремонт проводится с применением горячего асфальтобетона.
Во вторник, 17 апреля, в связи с осадками ямочный ремонт на этом участке приостановлен. Однако при наступлении благоприятных погодных условий работы продолжатся.
Напомним, основной объем работ по ремонту транспортных магистралей в краевой столице предусмотрен проектом "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого в Барнауле планируется отремонтировать более 72 километров дорог местного значения.
Это 42 объекта. На реализацию проекта выделено 911,1 миллиона рублей.
Комментарии
Вроде же говорили, что отказались от ямочного ремонта
Буквально пару недель назад говорили что ямочного ремонта больше не будет?!
да это не столько ремонт сколько временные заплатки. в воскресенье там черт меня дернул проехать. проклял все.
Снег пошёл как не ремонтировать