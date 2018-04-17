"Цветение маральника": пройди тест и выиграй путешествие в праздник

Праздник "Цветение маральника" пройдет 29 апреля в Алтайском крае. Это событие ежегодно собирает тысячи жителей России и туристов. Многие утверждают, что именно побывав на этом празднике, открывают для себя красоту Алтая. Маральник цветет всего несколько дней — успейте увидеть это чудо природы своими глазами. А если вы правильно ответите на вопросы нашего теста, то сможете бесплатно посетить "Цветение маральника" — выиграть сертификат на двоих на доставку к празднику.
Итоги теста мы подведем в понедельник, 23 апреля. А победителя из числа правильно ответивших выберет генератор случайных чисел.
Напомним, в 2018 году праздник "Цветение маральника" пройдет 29 апреля по адресу: Алтайский край, Алтайский район, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Официальное открытие праздника в 12:00.
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