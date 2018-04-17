Фото: warinternational.org
Полицейские по горячим следам задержали двух мужчин, подозреваемых в угоне легковушки и попытке совершить хищение из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что мужчины 1989 и 1992 годов рождения были задержаны накануне в Барнауле столичными полицейскими и сотрудниками уголовного розыска пункта полиции по Табунскому району.
Согласно предварительным данным, в ночь на 12 апреля злоумышленники в селе Табуны разбили окно одного из магазинов и попытались проникнуть в помещение. В этот момент сработала сигнализация, из-за чего мужчины решили скрыться. Затем они угнали легковой автомобиль, припаркованный на усадьбе дома, расположенного рядом с магазином, и уехали на нем в Барнаул, где и были задержаны полицейскими. Подчеркивается, что машина была открытой, а ключи находились в замке зажигания.
Сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Авто изъяли и вернули законному владельцу.
Подчеркивается, что подозреваемых уже не раз привлекали к уголовной ответственности.
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