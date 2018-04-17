Фото: vashgorod.ru
Уровень Оби продолжает подниматься в районе Барнаула — по состоянию на утро 17 апреля река находится на отметке 510 сантиметров.
Таким образом, до достижения критической отметки остается 30 сантиметров. Напомним, что при достижении рекой уровня в 5,4 метра начинается подтопление участков в микрорайоне Затон.
К слову, накануне из-за перелива воды через автомобильную дорогу в Затоне закрыли дорогу на остров Шубинский.
Городские власти не исключают, что в этом паводковом сезоне вода в Оби в районе Барнаула может подняться выше шести метров.
Что касается паводковой обстановки во всем Алтайском крае, то она оценивается как стабильная. В муниципалитетах организован круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.
Согласно прогнозу, с 17 по 20 апреля на реке Обь в районе Барнаула и Камня-на-Оби продолжится подъем уровня воды, возможно подтопление прибрежных территорий. На всех проблемных участках ведут непрерывный мониторинг. Планируется наращивание группировки в поселке Затон города Барнаула, в городе Камень-на-Оби и в Шелаболихинском районе.
Комментарии
Не будет высокой воды, поднимется еще сантиметров на 10 в Барнауле, не больше.
И пойдет на спад.
А насчет второй волны, июньской, рано еще говорить